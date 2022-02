Wejherowo. Jeździł po mieście i demolował auta. Nie miał ważnego ubezpieczenia OC. Był pijany i posiadał narkotyki. Zatrzymali go mieszkańcy

- Świadkowie widząc sytuację pobiegli za nim i go ujęli. Na miejsce wezwane zostały policyjne patrole prewencji i ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do wejherowskiej komendy. Samochód jeep nie miał polisy OC. W tym przypadku informacja zostanie przekazana do odpowiedniej instytucji” - informuje policja.