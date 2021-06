Węgry - Francja NA ŻYWO 19.06.2021 r. Sensacyjni Węgrzy! Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Węgry - Francja, EURO 2020, 19.06.2021: Francuzi zrobią kolejny krok w kierunku awansu?

CZYTAJ TAKŻE: EURO 2020. Program, terminarz, wyniki. Kiedy grają Polacy?

Francja przystąpi w roli zdecydowanego faworyta do meczu z reprezentacją Węgier. Trójkolorowi zaliczani są do jednego z głównych faworytów do wygrania EURO 2020.

Francuzi zaprezentowali się bardzo dobrze w meczu z Niemcami, który wygrali. Węgrzy długo bronili się skutecznie w spotkaniu z Portugalią, bo do 84 minuty był bezbramkowy remis. Ostatecznie przegrali 0:3. Można spodziewać się, że to spotkanie będzie pod dyktando reprezentacji Francji, a Węgrzy będą się bronić i czekać na okazję do kontry.

Węgry - Francja, EURO 2020. Kursy, typy bukmacherów