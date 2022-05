Wandale w Gdańsku niszczą kolejne sklepy. Kto i dlaczego podrzuca śmierdzącą substancję do Żabki?

Gdańsk. Wandale podrzucają nieznaną ciecz do sklepów Żabka. Kto za tym stoi?

Zbliżało się południe, gdy do Żabki przy ul. Magellana w Gdańsku wtargnął człowiek, który rozlał śmierdzącą ciecz. Sklep momentalnie musiał zostać zamknięty, a klienci wyproszeni. Rozprzestrzeniający się zapach był nie do wytrzymania. Dwie godziny wcześniej w innej Żabce, tym razem na Królewskim Wzgórzu, doszło do podobnego incydentu. Tutaj sklep także został zamknięty, a na drzwiach pojawiła się kartka z napisem "Nieczynne". Problem w tym, że to nie pierwszy przypadek tego typu aktów wandalizmu w Gdańsku. Co więcej, to nie pierwszy przypadek w sklepie na Królewskim Wzgórzu, bo w listopadzie 2021 r. doszło do podobnego incydentu. Wtedy działalność trzeba było wstrzymać na kilka dobrych tygodni. Kiedy Żabka wróciła wreszcie "do żywych", nieznany sprawca znów podrzuca nieznaną, śmierdzącą ciecz.