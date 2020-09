Wakacje 2020 na pomorskich drogach. Zginęły 44 osoby, a niespełna 600 zostało rannych

Wysoka prędkość najczęstszą przyczyną wypadków

Od 26 czerwca do końca sierpnia 2020 r. na pomorskich drogach doszło do 456 wypadków, przy 470 odnotowanych w tym samym okresie roku poprzedniego. Rannych zostało 599 osób, czyli dokładnie tyle samo co w 2019 r, natomiast śmierć poniosły 44 osoby, czyli aż o 16 więcej niż w roku poprzednim. Spadająca liczba wypadków, a z drugiej rosnąca zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, to trend utrzymujący się od początku bieżącego roku. Podobny odnotowano pomiędzy 2019 a 2018 r.