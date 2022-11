W Trójmieście króluje Trefl Sopot. 40 koszykarskie derby dla żółto-czarnych, którzy w Gdyni pokonali Suzuki Arkę

Suzuki Arka Gdynia - Trefl Sopot 5.11.2022

Drużyna Chorwata Żana Tabaka dosłownie rzuciła się na gospodarzy od początku derbowego spotkania w Polsat Plus Arenie Gdynia. Trefl Sopot rozpoczął mecz od prowadzenia 9:0, a przyczynili się do tego Wesley Gordon oraz Michał Kolenda. Pierwszą kwartę przyjezdni zakończyli prowadzeniem 21:13, a tuż po rozpoczęciu drugiej celną trójką zaakcentował Andrzej Pluta junior.

Ci, którym wydawało się, że tak będzie wyglądało całe spotkanie, byli w błędzie. Gdynianie wzięli się za odrabianie strat, punktowali, poprawili się znacząco w grze obronnej i mozolnie pracowali na powrót do gry. Udało się to osiągnąć dzięki świetnej skuteczności zza łuku. Celnej trójki pozwoliły złapać oddech, a w tym momencie to sopocianie spuścili głowy. Suzuki Arka, niesiona dopingiem kibiców, z nawiązką odrobiła straty. Ba, gospodarze zeszli na przerwę z zaliczką pięciu punktów - 42:37. Błyszczał głównie James Florence, który w tym momencie miał 16 punktów (trzykrotnie trafił za trzy).