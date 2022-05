W Treflu Sopot stawiają na efekt trenera. Żan Tabak ma tchnąć nowe życie w klub z wielkimi tradycjami

Imponujące wejście Żana Tabaka do Sopotu

Koszykówka w Polsce podupadła. Coraz trudniej o powtarzalność wyników w zespołach seniorskich. Szkolenie młodzieży pozostawia wiele do życzenia. Bardzo dużo zależy od zaciężnej grupy zawodników zagranicznych. To oczywiście nie wszystkie główne bolączki tej niezwykle widowiskowej i popularnej na całym świecie dyscypliny.

Sopot, w którym koszykarski Trefl jest jedną z najważniejszych drużyn, postanowił coś z tym fantem zrobić. Pomogło to, że w kończącym się sezonie 2021/2022 „Serca Sopotu” bardzo słabo spisały się w Enerdze Basket Lidze. 10 miejsce to nie jest lokata, która satysfakcjonować może kogokolwiek. Co zatem wymyślono? Zarząd klubu, po konsultacji z prezydentem Jackiem Karnowskim, zdecydował się postawić na trenera z wielkim nazwiskiem.

Tego trenera trzeba było znaleźć w Hiszpanii. - Pan prezydent oddelegował mnie do Madrytu i mamy tego skutek. Trener ma świetne wspomnienia z tego miejsca i to główna przyczyna, że tutaj się znalazł. Miał sympatię do miasta i do klubu - wyjaśnia Kazimierz Wierzbicki, założyciel klubów spod znaku Trefla.