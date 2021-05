W Teatrze Wybrzeże wysyp premier! „Balkon”, „Faust”, „Niepokój”, „Awantura w Chioggi” i „Powarkiwania Drogi Mlecznej”

Nasz „Balkon” wystawiamy w Sopocie, będzie miał premierę 4 czerwca. Sztuka do najprostszych nie należy, sam Genet mówił, że to trudna materia, dotyczy postaw rewolucyjnych, ale przede wszystkim ukazuje hipokryzję władzy czy patologiczne zachowania ludzi władzy, którą uosabiają generał, sędzia i biskup, pojawiają się oni w przybytku, że tak powiem, rozpusty...

Nie dajemy jednak prapremiery, będziemy drudzy. Sztukę napisał bardzo zdolny, młody autor i reżyser Bonn Park. Bonn, bo jego rodzice koreańskiego pochodzenia poznali się w tym mieście. Jego nazwisko przebojem wchodzi na teatralne afisze. To niejednoznaczny, nieoczywisty tekst, o mechanizmach rządzących światem. W niektórych momentach będziemy się pewnie uśmiechać, ale to też trudne wyzwanie, bo to konstrukcja niezwykle odważna formalnie. Nie chcę tu zdradzać zbyt wiele, ale bohaterami są na przykład Donald Trump i koreański przywódca Kim Dzong Un. Zestaw osób, jakie zobaczymy, jest przedziwny. Chociaż świat, który pojawi się na scenie będzie czasami niezbyt przyjemny, to mam nadzieję, że uśmiechniemy się śledząc akcję, mając przy tym świadomość, że jest to apokaliptyczna wizja ludzkiej kondycji.

Jest to autor, grany w Polsce od wielu lat. „Niepokój” to przewrotna historia pewnego wywiadu. Dorota Kolak gra w nim rolę dojrzałej pisarki pretendującej do Nobla. To z kolei tekst zmuszający widzów do zmierzenia się z własnymi przekonaniami i mitami. Wyrypajew pyta, na ile ten świat, który nas otacza jest prawdziwy, a na ile sami go stwarzamy. Ale jest też o miłości, której potrzebuje każdy nas.

Wiele radości sprawi zapewne widzom „Awantura w Chioggi” Carlo Goldoniego.

Trwają próby. „Awantura” będzie grana w Sopocie. Może uda się nam pokazać ją w plenerze - na molo lub na plaży, bo jak wiadomo, rzecz się dzieje w mieście portowym. Możliwe, że pojawi się i okręt piracki. Ci co znają spektakle Pawła Aignera, jego „Karmaniolę”, „Zakochanego Szekspira” i „Wesołe kumoszki z Windsoru”, wiedzą, że będzie to rzecz zabawna i godna obejrzenia. Premierę planujemy na koniec lipca lub na początku sierpnia. Ten tekst wymaga od reżysera i od aktorów zmierzenia się z tradycją komedii dell’arte, ale nie chodzi o to, byśmy ją odwzorowali. Wymaga to od aktorów przygotowania kondycyjnego toteż mieli już pierwsze próby w Hali Leszka Blanika na AWF-ie, nadal będą ćwiczyć ruchową sprawność pod okiem wykwalifikowanych trenerów.