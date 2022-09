W środę 14.09.2022 w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona pomocy osobom z problemami psychicznymi

Konferencja "I poziom ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – doświadczenia – wyzwania – perspektywy”

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, szpitali psychiatrycznych, organizacji pozarządowych oraz konsultant wojewódzka ds. psychiatrii dzieci i młodzieży. Głównym tematem był stan polskiej psychiatrii. Podczas wydarzenia wysnuto wnioski, że z roku na rok w Polsce mamy do czynienia z coraz większą liczbą osób z problemami psychicznymi. I wiele wskazuje na to, że nie zmieni się to w najbliższym czasie.