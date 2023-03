W Sopocie można już zapisywać dzieci do przedszkoli i szkół. Ruszyła rekrutacja OPRAC.: Anna Olejniczak

Rekrutacja do sopockich placówek edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024 ruszyła 1 marca. Dzieci można już zapisywać do wybranych przedszkoli, I klas szkół podstawowych oraz do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych.