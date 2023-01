W Pruszczu Gdańskim upamiętniono ofiary Marszu Śmierci, 24.01.2023 r. Złożono kwiaty i zapalono znicze | ZDJĘCIA

W uroczystościach udział wzięli mieszkańcy Pruszcza, burmistrz Janusz Wróbel, przewodnicząca Rady Miasta, samorządowcy, przedstawiciele związków i organizacji kombatanckich, placówek edukacyjnych, stowarzyszeń, służb mundurowych, kościoła.

- Moi drodzy, są takie chwile, kiedy człowiek się wycisza. To kolejna rocznica tragicznego Marszu Śmierci, w którym tak wiele osób zginęło. Spotykamy się tu, aby upamiętnić ich, pomodlić się. Jesteśmy do tego zobowiązani. Oni oddali życie swoje za wiarę, abyśmy po polsku mówili i myśleli. Dziękuję im za tę odwagę - powiedział ksiądz Stanisław Łada, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. - Niech ich ofiara będzie dla nas przykładem, byśmy umieli wybaczać, choć pamiętamy, ale by nienawiść nie niszczyła naszych serc.