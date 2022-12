W Pomieczynie tir wpadł w poślizg i uderzył w parafialny budynek. ZDJĘCIA Lucyna Puzdrowska

Jak informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomieczynie (gm. Przodkowo), 12 grudnia około godziny 16.55 doszło do kolizji na ostrym zakręcie na ulicy Kartuskiej w Pomieczynie. Kierowca pojazdu ciężarowego z naczepą, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do ciężkich warunków drogowych - ujemna temperatura, padający śnieg i bardzo śliska nawierzchnia - i uderzył w budynek należący do parafii - Dom Miłosierdzia Bożego w Pomieczynie.