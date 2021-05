W Nowej Wsi spór o miedzę z… wójtem Parchowa. Poszło o granice drogi gminnej

O TYM SIĘ MÓWI Jerzy Owsiak w specyficzny sposób życzy zdrowia Waldemarowi B., byłemu senatorowi PiS z Pomorza, oskarżonemu o znęcanie się nad psem

Były senator PiS-u z powiatu kościerskiego został zauważony przez Jerzego Owsiaka, prezesa Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to na antenie Polskiego Radia w Nowym Jorku. „Życzę Panu, aby doszedł Pan do sił i kiedy będzie mógł Pan opuścić szpital, aby każdy następny dzień i następny i następny spędził Pan na ośmiogodzinnej pracy, podkreślam wytężonej pracy, w schronisku dla zwierząt – do końca świata i jeden dzień dłużej. (…) Acha, niech Pan wypatruje, może gdzieś na jakimś urządzeniu będzie nasze serduszko!” – napisał na facebookowym profilu Jurek Owsiak. O co chodzi? Odpowiadamy!