W niedzielę 8.08.2021 r. duże utrudnienia w Gdyni i na Kaszubach w związku z triathlonem. "Te zawody to nie tylko kłopoty, ale także zyski"

- To nie jest poważne, aby dla widzimisię trzech tysięcy osób, w tym głównie spoza naszego regionu, lub nawet zza granicy, zatruwać na cały dzień życie mieszkańcom Gdyni i połowy Kaszub - mówi pan Marek, który kontaktował się z naszą redakcją. - Tymczasem ta skandaliczna sytuacja powtarza się od lat. Problem był wielokrotnie sygnalizowany przedstawicielom władz Gdyni, ale pan prezydent oraz jego zastępcy nie chcą już słuchać mieszkańców. Interesują ich jedynie nagrody, rankingi i promocja. To, co mają im do powiedzenia zwykli ludzie, ich już nie obchodzi. Raz po wyścigu kolarskim i kompletnym paraliżu miasta przeprosili i wydawało się, że pójdą po rozum do głowy. Tak się jednak nie stało. Dalej robią swoje i utrudniają nam życie. Miarka już się przebrała. Przy okazji kolejnych wyborów rozliczymy to całe towarzystwo przy urnach.