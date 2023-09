W Malborku pijana matka wiozła dzieci do przedszkola. Teraz będzie się tłumaczyła przed sądem

Matka po pijanemu jechała z dziećmi do przedszkola

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Malborku, do tej sytuacji doszło w środę rano (20 września). Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli, jak na ulicy Mickiewicza kierująca samochodem osobowym nie zastosowała się do linii podwójnej ciągłej oraz sygnalizacje świetlnej, lekceważąc czerwone światło. Chwilę po tym, jak złamała przepisy, została zatrzymana do kontroli.

Kierującą okazała się 29-letnia mieszkanka Malborka. W trakcie kontroli wyjaśniła, że spieszyła się, by zawieźć dzieci do przedszkola. Pasażerami byli chłopcy w wieku 3 i 5 lat. Kobieta została poddana badaniu alkomatem, który wykazał ponad promil alkoholu w organizmie. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziny – informuje st. sierż. Martyna Orzeł z KPP Malbork.

Policjanci zatrzymali 29-latce prawo jazdy oraz skierowali sprawę do sądu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi jej do 2 lat pozbawienia wolności.