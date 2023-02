W Kościerzynie odbył się Benefis z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr. hab. Tadeusza Linknera ||ZDJĘCIA, WIDEO

Benefis był okazją do promocji książki jubileuszowej "W kręgach znaczeń i treści. Od Młodej Polski do Kaszub". Uczestnicy spotkania podkreślali, że prof. Tadeusz Linkner należy do najwybitniejszych i najaktywniejszych badaczy literatury.

- Jesteśmy serdecznymi kolegami w pracy, znamy się z wielu konferencji – mówił podczas uroczystości prof. Duszan Paździerski. - Uważam, że starszych kolegów trzeba szanować, oddawać im hołd. Prof. Linkner jest osobą, która postawiła kamienie milowe w nauce, która jest mi bliska. Zasłużyłeś na takie podsumowanie i mam nadzieję, że będą kolejne. Twój dorobek jest ogromny. Życzę Ci, aby był jeszcze dwa razy większy. Gratuluję!