W gminie Luzino wylewali chemikalia do gleby. Pomorski WIOŚ nałożył na nich 1 mln zł kary! Tomasz Smuga

Milion złotych kary ma zapłacić właściciel firmy w gminie Luzino za wylewanie do gleby chemicznych odpadów. Zdaniem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ten proceder miał trwać co najmniej 4 lata. To nie jest jedyna kara finansowa, jaką nałożono na przedsiębiorcę.