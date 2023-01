W Gdańsku powstaje luksusowy, ekologiczny katamaran. Jak wygląda? Wnętrza robią wrażenie! ZDJĘCIA

Luksusowy, ekologiczny katamaran powstaje w Gdańsku

Z reguły katamarany przyciągają uwagę z daleka. Na tle innych statków, wyróżniają się luksusowym wyglądem. Okazuje się, że wspomniane środki transportu nie tylko są stylowe, ale także mogą być ekologiczne.

Ekologiczny katamaran elektryczny powstaje w stoczni w Gdańsku. Jak przekazał The Sunreef Team, zostanie on dostosowany do wymagań właściciela, dzięki czemu zostanie osiągnięty najwyższy poziom zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

- Wpływ dużych jachtów motorowych na klimat jest znaczący. Podjęliśmy kroki, które pozwolą wpłynąć na kryzysy klimatyczny. Biorąc pod uwagę nasze skupienie się na zrównoważonym rozwoju, tylko elektryczna łódź „Eco” jest zgodna z naszymi wartościami - komentowali nowi właściciele w informacji prasowej, przesłanej przez 80 SUNREEF POWER ECO.

Model, który powstaje w gdańskiej stoczni, spełni wszystkie wymagania nowego właściciela.