W Elblągu pobito rekord w locie w kombinezonie obok samolotu

W środę, 25 sierpnia 2021 roku w Elblągu padł nowy rekord w locie w kombinezonie obok samolotu. Nad elbląskim lotnikiem leciało 18 osób. Poprzedni rekord, który ustawiony został w 2019 roku w Portugalii szczuplejszy był o czterech wingsuiterów.

Inicjator poprzedniego rekordowego lotu, Szwajcar Daniel Ossio również i w Elblągu brał udział w udanej próbie lotu. Wśród grupy skoczków znaleźli się także: Michał Poradowski, Sebastian Konopka, Charlie Hutchinson, Dorota Kankowska, Tomasz Nowicki, Piotr Walasek, Dominik Grajner, Dawid Winczewski, Jakub Mijakowski, Janusz Paliszek-Saładyga, Marek Skowron, Mariusz Ozga, Dariusz Kobyłecki, Christian Busch, Paweł Kowal, Michał Brosig oraz Gerald Schmidt. O rekordzie i fascynacji skokami porozmawialiśmy z Dorotą Kankowską, jedną z rekordzistek. Kamil Kusier: Rekord w locie w kombinezonie obok samolotu. To brzmi niewiarygodnie, ale i budzi respekt. Emocje już opadły po tym niewątpliwym wyczynie?

Dorota Kankowska: - To dla mnie ogromny zaszczyt móc uczestniczyć w tym rekordzie. Jestem dość młodym skoczkiem w rozumieniu ogólnym, a pilotem wingsuita od zaledwie dwóch lat. Ten czas natomiast całkowicie poświęciłam tej dyscyplinie i dzięki temu mogłam w ogóle pomarzyć o wystąpieniu w gronie tak niesamowitych sportowców jak Daniel Ossio, Rob Heron, który w środowisku znany jest jako Freefly Rob, Daniel Culbertson czy Dawid Winczewski, który jest naszym świeżo upieczonym srebrnym medalistą ze Spadochronowych Mistrzostw Świata w Tannay we Francji.

Jak trudny był to skok, a w zasadzie lot dla Pani?

Nie ukrywam, że dotrzymanie tempa grupie chłopaków z takim skillem było dla mnie wyzwaniem. Niestety prawa fizyki są bezwzględne i przy moich niespełna 50 kilogramach musiałam wypracować dziewczyńską technikę schodzenia do formacji. Wszystkim, którzy służyli mi radą i wsparciem ogromnie dziękuję. Nie da się nie zauważyć entuzjazmu jaki z Pani płynie, gdy opowiada Pani o tym rekordzie.

Tak, chciałabym ogromnie podziękować wcześniej wymienionym kolegom za profesjonalne podeście do tematu. Zbudowanie formacji 18 skoczków, którzy nie latali ze sobą wcześniej jest już samo w sobie sporym wyzwaniem. Ograniczenia naszej przestrzeni lotniczej i trudne warunki meteorologiczne to kolejny czynnik, z którym musieli się oni zmierzyć. A podniesienie trudności skoku o dodanie do tego lotu przy obiekcie jakim jest samolot, to już w ogóle wyższa szkoła jazdy.

Poza grupą skoczków w całym przedsięwzięciu brali udział też piloci. Jak trudne dla nich było to zadanie?

Naszym pilotom należą się ogromne brawa. Chciałabym tutaj wyróżnić Marcina Winiarskiego i Bartka Ledwonia. Widać, że kochają latanie i odczuwają satysfakcję z robienia czegoś więcej, niż tylko kolejnego zrzutu skoczków. Dali nam poczucie bezpieczeństwa, cały czas szukali miejsca na poprawę i z każdym skokiem było widać, że ta komunikacja prowadzi nas w dobrym kierunku. Czytając o biciu rekordów przez wszystkie przypadku odmieniana jest osoba Daniela Ossio. To prawdziwy lider?

Zdecydowanie. Jego wsparcia nie da się ocenić. Daniel jako pierwszy zorganizował taki skok i ustanowienie rekordu w grudniu 2019 roku w Algarve. Myślę, że to dzięki jego wiedzy i doświadczeniu udało nam się pobić rekord już trzeciego dnia z pięciu jakie na to przeznaczyliśmy.

Za rok kolejna próba bicia rekordu?

Na wszystko przyjdzie pora. Teraz mamy czas na zabawę. Wystarczy spojrzeć na te piękne chmury, które są nad nami. Dla nas to najlepszy plac zabaw na świecie. Udany lot osiemnastu wingsuiterów odbył się w ramach międzynarodowej imprezy Baltic Wingsuit Meet, która rozpoczęła się 23 sierpnia i potrwa do piątku, 27 sierpnia.