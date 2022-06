"W drodze na salony". Felieton Wojciecha Wężyka Wojciech Wężyk

Karolina Misztal

„Proszę mi wierzyć, bardzo ciężko wyjeżdża się z Sopotu, z Sosnowca, Gliwic, Nowej Soli i przenosi się do Warszawy. Jest to bardzo dramatyczna decyzja, choć nieraz czasami konieczna” – powiedział ostatnio w jednym z wywiadów Jacek Karnowski pytany o start w ogólnopolskich wyborach. Wielka łza sama napływa do oka, gdy człowiek wyobrazi sobie poświęcenie sopockiego prezydenta, uchylającego rąbka swoich politycznych planów!