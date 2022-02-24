У Люблінському та Підкарпатському воєводствах Міністерство внутрішніх справ та управління у співпраці з польськими службами та Польським Червоним Хрестом підготувало дев’ять пунктів прийому громадян України, які шукатимуть притулку в Польщі через триваючу війну та російську агресію на вул. їхня територія. Як підкреслив заступник голови МВС та адміністрації Павло Шефернакер, пунктув буде більше залежно від потреб.

Війна в Україні. Підготовлено дев’ять пунктів прийому 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну і оголосила їй війну. У зв’язку з російською агресією польський уряд підготував пункти прийому біженців, які зможуть знайти притулок у Польщі. За рішенням голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуша Камінського спочатку було створено дев’ять таких пунктів, підготовкою яких опікувалися Люблінський і Підкарпатський воєводи. У пункті прийому громадяни України отримають продукти харчування, медичну допомогу та інформацію для біженців, а також позицію прикордонної служби та воєводських управлінь. Пункти розташовані на Люблінщині в таких містах: Дорогуськ

Долгобичів

Зосін

Гребенне у містах Підкарпаття: Корчова

Медик

Будомир

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Кожен громадянин України, який вирішить прибути на територію Республіки Польща, буде доставлений з пункту пропуску до пункту прийому, де він зможе вирішити, скористатись міжнародною допомогою чи з місць тимчасового перебування, наданих Польською державою. У разі використання польської допомоги біженцю буде вказано місце переїзду, до якого польські служби довезуть та розмістять. На кожну людину, яка, побоюючись війни, що триває, приїде до Польщі, також чекає психологічна допомога як у пунктах прийому, так і за місцем перебування. На прикордонних переходах з Україною розповсюджуються спеціально підготовлені листівки з детальною інформацією, а також біженці забезпечуються співробітниками прикордонної служби, які дадуть відповідь на всі запитання та нададуть необхідну інформацію. Як щодо громадян України, які проживають у Польщі? За інформацією прикордонної служби, ті особи, які мають врегульований правовий статус, також мають можливість скористатися передбаченою законом допомогою та отримати статус біженця.

На допомогу можуть розраховувати і ті, хто не взяв із собою жодних документів, побоюючись війни. Як повідомляє Прикордонник, відповідно до ст. 32 Закону про іноземців – такі особи можуть отримати дозвіл на перетин кордону на термін до 15 днів, а потім їм буде запропоновано врегулювати своє перебування. Громадянам України, які шукатимуть притулок із сім’ями чи друзями та зможуть вказати місце перебування – їм також нададуть допомогу як на перетині кордону, так і на пункті прийому. Люди, які не зможуть знайти притулок, також зможуть залишитися на стійці реєстрації, поблизу якої також є місця тимчасового перебування. Поляки також можуть запропонувати свою допомогу. Декларації про надання допомоги, наприклад, бажання надати біженцям квартиру або прийняти сім’ї з України, можна подати до органів місцевого самоврядування. Польська держава заявляє про допомогу всім громадянам України, які, побоюючись війни, що триває, шукатимуть притулку на території Республіки Польща.

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