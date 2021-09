Vital Heynen, trener polskich siatkarzy: Trybuny zawsze dają energię. Chwała siatkarzom, że chcą się wspiąć na wysoki poziom

Wypowiedzi po ćwierćfinale mistrzostw Europy siatkarzy Polska - Rosja

Michał Kubiak, przyjmujący i kapitan reprezentacji Polski

Najbardziej podobało mi się to, co działo się w hali. Takich chwil się nie zapomina do końca życia. Ta atmosfera w hali jest wyjątkowa. Nie ma podobnej nigdzie indziej na świecie. To, co dzieje się u nas przechodzi ludzkie pojęcie. My jesteśmy szczęśliwi, że możemy grać przed taką publicznością.

Nie wiem, czy nasz awans do półfinału mistrzostw Europy to cel minimum, czy maksimum. Po prostu chcieliśmy się na tym turnieju cieszyć siatkówką i cieszyć się tym, że jeszcze chwilę możemy ze sobą spędzić wspólnie. Myślę, że z Rosją mecz nam wyszedł. Trudno nam z boiska ocenić, tak na gorąco. Zagraliśmy mecz, który mieliśmy od początku do końca pod kontrolą. Z tego się cieszymy. Mieć pod kontrolą od początku do końca mecz z Rosjanami to jest duża sztuka.