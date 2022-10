VBW Arka Gdynia - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 70:72. Maciejewski: Odczarowaliśmy halę w Gdyni po sześciu latach | ZDJĘCIA

Dwa punkty - tyle więcej rzuciły koszykarki PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp., które w meczu na szczycie kobiecej ekstraklasy pokonały VBW Arka Gdynia.

Gdynianki wygrały trzy pierwsze kwarty. Dopiero w ostatniej koszykarki z Gorzowa Wielkopolskiego pokazały pazur, wysoko wygrywając to starcie aż 21:10.

- Najbardziej cieszy to, że choć traciliśmy 14 punktów walczyliśmy do końca. Pokazaliśmy, że jesteśmy przygotowani do sezonu nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. To był bardzo fajny mecz, na wysokim poziomie. Prawda jest też taka, że po raz pierwszy od czterech lat zagraliśmy w Gdyni w pełnym składzie, oby tak było w kolejnych meczach sezonu - skomentował trener gorzowianek Dariusz Maciejewski.