Uwaga na silny wiatr. Sprawdźcie pogodę na najbliższy weekend. Co wydarzy się od 24 do 26.03.? Takie są przewidywania synoptyków

Pogoda na piątek (24.03)

Sytuacja baryczna

Polska znajduje się w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i Skandynawią, który sprowadza do nas ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Ciśnienie spada.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Po południu możliwe burze. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna - od 12°C miejscami na wschodzie do 16°C na zachodzie, na Półwyspie Helskim około 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni, wieczorem zachodni.

Gdańsk: 13°C

Koszalin: 14°C

Szczecin: 16°C

SOBOTA (25.03)

Sytuacja baryczna.

Polska będzie w zasięgu układu niżowego znad Wysp Brytyjskich i Skandynawii, w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.