Uwaga kierowcy! W Gdańsku trzeba zdjąć nogę z gazu w tunelu pod Martwą Wisłą. Do kiedy? Sprawdźcie, jaki limit prędkości obowiązuje Daniel Nawrocki

Kierowcy wjeżdżający do tunelu pod Martwą Wisłą będą musieli zwolnić do 50 km/h. Taki stan rzeczy utrzyma się "do odwołania". Ograniczenie obowiązuje w godzinach 7-22. W nocy limit prędkości to 70 km/h. Zmiany są efektem wzmożonego ruchu w okolicach Portu Gdańskiego.