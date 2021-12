Utrudnienia i korki na Pomorzu. Sytuacja na drogach 20.12.2021. Atak zimy w województwie pomorskim

•Pomorze - opady śniegu grudzień 2021 Tylko w dniach 20-21 grudnia 2021 roku na Pomorzu może przybyć nawet 10 centymetrów pokrywy śnieżnej.

- Wyż nad Morzem Północnym i niż nad europejską częścią Rosji - takie rozstawienie ośrodków barycznych powoduje aktualnie spływ arktycznej masy powietrza z północy Europy do Polski wzdłuż wód Morza Bałtyckiego - informuje Tomasz Szcząchor z Pomorskiego Alarmu Pogodowego. - Efekt tego spływu odczujemy w poniedziałek poprzez ochłodzenie, nasilony wiatr oraz opady konwekcyjne.

Jak informują meteorolodzy z Pomorskiego Alarmu Pogodowego w najbliższych dniach ochłodzi się.

•Pogoda na Pomorzu - mrozy grudzień 2021

- W najcieplejszym momencie dnia zanotujemy od 0 st.C w powiecie kartuskim do 1-3 st.C na wybrzeżu, północnym zachodzie województwa i na Żuławach - dodał Tomasz Szcząchor - Z kolei do nocy już w całym regionie temperatura spadnie poniżej zera.

-2 do 0 st.C na krańcach północnych oraz -3 / -6 st.C w centrum, na południu i wschodzie pomorskiego. Ponadto przez cały poniedziałek obecny będzie nasilony wiatr z kierunków północnych. Dotyczy to przede wszystkim wybrzeża, gdzie porywy osiągną 50-60 km/h (na Półwyspie Helskim do 55-65 km/h).

•Opady śniegu do końca roku

Według długoterminowej prognozy pogody opady śniegu w Gdańsku i na Pomorzu mogą potrwać do końca roku. Odczuwalna temperatura może wynieść do -15 st. C, zaś największe opady śniegu spodziewane są na 23 grudnia i mogą wynieść nawet do 15 centymetrów.