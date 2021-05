Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogranicza wizyty u pacjentów. Odwiedzać ich mogą jedynie osoby zaszczepione na koronawirusa Rafał Mrowicki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku do odwołania wstrzymuje możliwość odwiedzin u pacjentów we wszystkich klinikach i oddziałach. Nie dotyczy to osób, które zostały już zaszczepione obiema dawkami szczepionki na koronawirusa.