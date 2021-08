Umiał być szefem, umiał być handlowcem, umiał być kolegą. Nie żyje Maciej Gajewski, nasz przyjaciel z Dziennika Bałtyckiego

Macieja - szefa, kolegę z pracy, przyjaciela - wspominają współpracownicy:

- Co można powiedzieć o Macku... Naprawdę wspaniały, otwarty, miły człowiek - mówi Małgorzata Borzych, obecnie na tym samym stanowisku zastępcy dyrektora działu sprzedaży reklam. - Dla wszystkich uczynny. miał w sobie stoicki spokój w rozwiązywaniu problemów. Zawsze otwarty, głowa pełna pomysłów... Wiem, że bardzo walczył. Bardzo chciał doczekać do momentu, gdy urodzi mu się pierwsza wnuczka. Urodziła się w lipcu. Przez chwilę z nią pobył przez chwilę był jeszcze dziadkiem... Ten moment jest dla mnie szczególnie trudny, razem po studiach rozpoczynaliśmy pracę, razem przeszliśmy z innej gazety, gdzie pracowaliśmy 10 lat, do Dziennika Bałtyckiego. Bardzo będzie brakować Maćka - dodaje.