Ulica Grunwaldzka w Malborku do remontu. Miasto szuka wykonawcy tej inwestycji w rewitalizowanym Śródmieściu. Ma pieniądze z Polskiego Ładu

Ulica Grunwaldzka w Malborku w końcu się zmieni

Nie da się ukryć, że sama ul. Grunwaldzka też wymaga nakładów, bo jezdnia przypomina patchworkową kołderkę. Na szczęście, nie tylko użytkownicy to dostrzegli. Miasto wytypowało zadanie „Malbork na plus - Rewitalizacja historycznej przestrzeni" do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W edycji rozstrzygniętej w 2022 r. przyznano na nie dofinansowanie w wysokości 2 682 000 zł przy wartości całego przedsięwzięcia szacowanego na 2 980 000 zł. Obejmuje nie tylko przebudowę ulicy, ale również uporządkowanie podwórek na zapleczu Grunwaldzkiej.