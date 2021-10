Tymon z Tczewa stracił w wypadku oboje rodziców. 9-letni chłopiec wymaga kosztownej rehabilitacji. Ty też możesz pomóc

Los bardzo ciężko doświadczył Tymona. Ma zaledwie 9 lat, a w wyniku wypadku, w którym również uczestniczył, stracił oboje rodziców. Jego mama zginęła na miejscu. W wyniku rozległych obrażeń, kilka godzin później zmarł również tata Tymka. W wypadku z ciężkimi obrażeniami życie uratował jedynie 9-letni tczewianin...

– Tymuś to moje oczko w głowie – mówi pani Mirosława, babcia Tymka. – Opiekowałam się nim, odkąd był maleńki i byłam wtedy najszczęśliwszą babcią na świecie. Dziś odwiedzam go w szpitalu i każdego dnia modlę się, by to, co się wydarzyło, można było cofnąć. A wydarzyła się tragedia, którą trudno ubrać słowa – mówi załamana.