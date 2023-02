Tydzień Kobiet, czyli bezpłatne zajęcia jogi w Sopocie. To dobry sposób, by się wyciszyć i zadbać o zdrowie. Trwają zapisy red.

Dzień Kobiet to świetna okazja do wspólnego świętowania. Jedną z propozycji jest Tydzień Kobiet organizowany w sopockim Thera Wellness. Od 6 do 12 marca panie będę mogły wziąć udział w dwóch otwartych, bezpłatnych zajęciach w Domu Jogi. Można się zapisywać. To będzie relaks połączony z aktywnością fizyczną.