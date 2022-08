Tyczka na Molo 2022. Amerykanin Tray Oates i Piotr Lisek blisko rekordu mityngu w Sopocie. Lepszy był zawodnik z USA ZDJĘCIA

35. edycja mityngu "Tyczka na Molo" 3.08.2022

- To są dobre warunki do skakania - przyznała przed konkursem Anna Rogowska, była znakomita tyczkarka, która przyglądała się rywalizacji mężczyzn. Wśród publiczności nie mogło zabraknąć także byłego rekordzisty mityngu i mistrza olimpijskiego z Moskwy Władysława Kozakiewicza.

W środowym konkursie na Skwerze Kuracyjnym w Sopocie wystartowało trzech Polaków. Najwyżej stały akcje Piotra Liska, którego rekord życiowy i zarazem najlepszy wynik w Polsce to 6,02 metra. Tymczasem rekord sopockiego mityngu od 2018 wynosi 5,81 m i należy do Pawła Wojciechowskiego. Zawodnik bydgoskiego Zawiszy nie mógł być jednak zadowolony ze swojego występu. Nie nawiązał do znakomitego rezultatu, skacząc tylko 5,20.

- Nie udało się nie zrobić. Zupełnie nie taki był plan. Nie tak to wygląda na treningach. Zawody, poza jednymi w Grecji, gdzie skoczyłem 5,60 i było blisko wrócenia na poziom 5,75, układają się źle. Walczę z plecami, ból powraca falami i nie wiadomo dlaczego. Jak nie boli, to wszystko jest w porządku. A jak boli, to efekt jest taki, jak widać było dzisiaj. Walczę i nie poddam się, bo wiem, że stać mnie na wysokie skakanie. Wiem, że nie jestem najmłodszy, ale historia pokazywała już, że starsi ode mnie poprawiali rekordy życiowe. I to też na poziomie około 6 metrów i też, powiedzmy, wracali znikąd - powiedział nam Paweł Wojciechowski.