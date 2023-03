Tych parówek nie powinieneś kupować ani jeść. Sprawdź ich skład. Nie dawaj tych parówek dzieciom. Wyrzuć je ze swojej lodówki 12.03.2023

Jak często można jeść parówki? Parówki to jedno z najpopularniejszych dań na polskich stołach. Tanie, szybkie do przygotowania - zwłaszcza rano. Kanapka z masłem, do tego pomidor, dwie lub trzy podgrzane w wodzie parówki i śniadanie lub ciepłą kolację gotowe. CZYTAJ DALEJ >>>

Przemek Świderski