Turniej Kaszubskiej Ligi Buczki. Gonili świnkę do chlewa, czyli renesans kaszubskiego sportu w Brusach [zdjęcia, wideo]

Podczas zawodów zawodnicy starali się mówić po kaszubsku, a w tle można było usłyszeć znane kaszubskie utwory. - Wywiesiliśmy też sporo kaszubskich flag, by mieszkańcy czuli, że Brusy to Kaszuby – podkreśla Rydygier.

A sama dyscyplina, z pozoru prosta, wymaga od zawodników, i myślenia, i kondycji. Dawna buczka polegała na umiejętnym uderzaniu kijem w kamień, aby wpadł on w dołek. Mówiło się na to – gonienie świnki do chlewa. - Gra przypomina trochę hokej na trawie. Jednak my używamy zamiast kijów wioseł, a do gry używamy piłki od tenisa lub palantowej. Chcemy tej grze dać drugie życie – dodaje Mikołaj Rydygier.

Na boisku gra trzech zawodników w każdej drużynie oraz jest trzech rezerwowych. W Brusach najlepiej radzili sobie reprezentanci „Chùtczé Diôbłë” z Szopy. Drugie miejsce zajęli RowerOwce z Kartuz, na trzecim uplasowali się gospodarze - Krëbanë z Brus. Na czwartym miejscu turniej ukończyli Nightshadows Wejherowo, na piątym Krëbanë Brusë II, a na szóstym Nightshadows Wejherowo II.