Turniej Counter-Strike: Global Offensive na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Pula nagród wynosi 75 tys. zł

Nowy początek e-sportowej historii w Gdańsku

Projekt do życia we współpracy powołali Arena Gdańsk Operator S.A. i RightShot. To dopiero początek, ponieważ pomysłodawcy informują, że w przyszłości nie będą to tylko turnieje CS:GO.

- Jest to nowy kierunek naszej aktywności, Polsat Plus Arena to sport nie tylko w wymiarze klasycznym. Gdańsk Games to inicjatywa wpisująca się w globalne trendy gdzie esport odgrywa coraz większą rolę — mówi Paweł Buczyński, prezes Polsat Plus Arena Gdańsk.

Doborowe towarzystwo specjalistów

Pierwszą edycję Gdańsk Games poprowadzi konferansjer oraz komentator esportowy Filip "Testree" Mątowski. Umilać publiczności czas podczas oglądania w roli komentatorów będą ekspert CS:GO, Olek "Vuzzey" Kłos i komentator CS:GO Kuba "Kubik" Kubiak, który ma ponad 10 lat doświadczenia na polskiej scenie e-sportowej. Natomiast za analitykę meczową odpowiedzialny będzie m.in. streamer i specjalista tej gry Andrzej "Śledziu" Śledź. Dodatkowo organizatorzy zapowiadają, że do turnieju bezpośrednie zaproszenie otrzyma 6 drużyn ze ścisłej krajowej czołówki.

Nagrody

Pula nagród w ogólnopolskim turnieju Counter-Strike: Global Offensive wynosi 75 tys. zł. Dla odwiedzających Polsat Plus Arena Gdańsk też coś się znajdzie. Na miejscu na gości będą czekać stoiska z gamingowymi aktywnościami, konkursy oraz różne atrakcje. O publiczności przed ekranem organizatorzy również nie zapomnieli. Dla oglądających transmisję czeka 12 konkursów, których łączna wartość to 12 tys. zł. - do wygrania m.in. myszki do komputera, klawiatury, słuchawki oraz fotele od firmy "Genesis".