Trzy nowe trasy Ryanair z Polski. Jedna z Gdańska na Korfu

Połączenie na Korfu realizowane będzie od lipca, natomiast trasy do Rygi od końca października.

Pasażerowie mogą teraz zarezerwować loty na długo wyczekiwany wyjazd na lato lub zimę w najniższej cenie z opcją zero złotych za zmianę rezerwacji.

Z okazji ogłoszenia nowych tras Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł na podróż do marca 2022 roku. Rezerwacji lotów w promocyjnej cenie można dokonać jedynie na www.ryanair.com do czwartku 6 maja do północy.

- Cieszymy się z ogłoszenia trzech nowych tras z Polski - z Gdańska na Korfu w ramach rozszerzonego rozkładu lotów na lato 2021 oraz z Warszawy Modlin i Krakowa do Rygi w ramach zimowej siatki połączeń na 2021/2022. Połączenie na Korfu realizowane będzie od lipca, natomiast trasy do Rygi od końca października - powiedziała Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie środkowo-wschodniej.

Z powodu ograniczeń Covid, klienci mogą teraz rezerwować lot na zasłużony wypoczynek wiedząc, że jeśli będą musieli zmienić datę podroży, mogą to zrobić dwukrotnie aż do 31 października w ramach zero złotych opłaty za zmianę.