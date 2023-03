Trzy mecze do końca i szansa na poprawę miejsca w PlusLidze. Siatkarze Trefla Gdańsk już sposobią się do fazy play-off

Powiększona PlusLiga oferuje więcej emocji siatkarskim kibicom

Dwa poprzednie sezony były w swojej zasadniczej części popisem siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla. Te drużyny na krajowym podwórku rządziły i dzieliły, a później spotykały się po udanych play-offach w wielkim finale. W rozgrywkach 2022/2023, w których liczba drużyn została powiększona z 14 do 16, te proporcje uległy zachwianiu. Rywalizujący na kilku szczeblach, w tym prestiżowej Lidze Mistrzów, najbogatsze drużyny zaczęły mieć dołki formy.

Objawieniem sezonu zasadniczego są Asseco Resovia Rzeszów oraz Projekt Warszawa. Ci pierwsi, w końcu dołożyli sportową jakość do bajecznych - jak na polskie warunki - kontraktów serwowanych w hali Podpromie od lat. Ci drudzy, znakomicie radzą sobie po zmianie trenera, kiedy to stery przejął wcześniejszy asystent Piotr Graban. Po drugiej stronie, z nędznymi wynikami sportowymi są Cerrad Enea Czarni Radom oraz BBTS Bielsko-Biała. I jedni i drudzy na 27 spotkań ligowych zanotowali tylko po trzy zwycięstwa. Odnotujmy, że śląska drużyna potrafiła wygrywać jedynie po tie-breakach, a dwa razy udało jej się to zrobić w starciu z... radomską szóstką.