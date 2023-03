Trwają roboty budowlane w dawnym hotelu "Bliza" w Wejherowie. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo | ZDJĘCIA

Trwają roboty budowlane w dawnym hotelu "Bliza" w Wejherowie

Hotel na osiedlu Przyjaźni został zamknięty w 2017 roku i wystawiany na sprzedaż. Ostatecznie obiekt składający się z 6 kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenia znalazł nowych właścicieli. Pod aktem notarialnym potwierdzającym zakup nieruchomości podpisali się przedstawiciele firmy Orlex MG.

Inwestor od formalności przeszedł już do czynów i rozpoczął w pierwszym kwartale 2023 roku prace budowlane na terenie hotelu. Jednak uwagi co do prowadzonych robót mają mieszkańcy pobliskiego osiedla. Do naszej redakcji napisała jedna z kobieta podkreślając, że "czują się zagrożeni prowadzonymi robotami budowlanymi na sąsiedniej działce".