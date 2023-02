Trwa przebudowa ul. Nowowiejskiego w Malborku. Przez wykopy mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich domów. Da się coś z tym zrobić?

Remont ul. Nowowiejskiego. Część mieszkańców odcięta od świata

Okazuje się, że nie dało się wszystkiego przewidzieć. Dostaliśmy sygnał od jednej z Czytelniczek, że budynek, w którym mieszka, został niemal odcięty od świata.

Robotnicy którzy remontujący drogę rozwalili cały wjazd pod blok i garaże, zostawili nieprzejezdny wyjazd, niczym niezabezpieczony, samochody grzęzną w błocie, wyciągane są przez koparki i niszczone – pisze wzburzona mieszkanka bloku przy ul. Wybickiego 5.

Nic dziwnego, że poczuli się bezradni wobec tej sytuacji, bo choć budynek „przypisany” jest do innej ulicy, czyli Wybickiego, to jedyny dojazd prowadzi od ul. Nowowiejskiego.

- Mieszkańcy nie mają jak się dostać do pracy, szkoły, przedszkola, bo nikt nie zabezpieczył wyjazdu spod bloku i garaży – skarży się kobieta.

Żądanie zapewnienia bezpiecznego dojazdu do bloku i garaży przy ulicy Wybickiego 5 dotarło już do Urzędu Miasta.