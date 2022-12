Trefl Sopot z wicemistrzami Polski również sobie nie poradził. Legia Warszawa trafiała od samego początku

Legia Warszawa - Trefl Sopot 15.12.2022

W warszawskiej hali OSiR-u Bemowo zameldował się już Jarosław Zyskowski. 30-letni niski skrzydłowy ostatnio nie mógł pomóc kolegom z drużyny z powodu choroby. W czwartek, 15 grudnia 2022 roku pojawił się w wyjściowej piątce Trefla Sopot na mecz z Legią Warszawa. Nie zdołał jednak zaliczyć zdobyczy punktowej.

Niestety, powtórzyło się to, co kibice oglądali cztery dni wcześniej w Ergo Arenie w meczu ze Śląskiem Wrocław. Koszykarze Żana Tabaka dali się zaskoczyć na samym początku. Legioniści byli bardziej skoncentrowani w pierwszej kwarcie, którą zakończyli prowadząc różnicą 11 punktów. Trefla Sopot stać było tego dnia na zryw, ale tylko w drugiej kwarcie, kiedy to udało się zmniejszyć przewagę gospodarzy do trzech punktów.