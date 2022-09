Trefl Sopot jako projekt na trzy lata. Bez skonkretyzowanego celu sportowego na sezon 2022/2023

Trefl Sopot tuż przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023

Duże zmiany w kadrze pierwszego zespołu Trefla Sopot i nie mniejsze w sztabie szkoleniowym mają przynieść w przyszłości pożytek. Po słabym sezonie 2021/2022 w Enerdze Basket Lidze żółto-czarni chcą nawiązać do lat, kiedy plasowali się w ścisłej czołówce.

- Ten okres przygotowawczy nie był dla nas zwyczajny - mówi Żan Tabak, nowy, chorwacki trener Trefla. - Był taki ze względu na zawodników, których chcieliśmy pozyskać, a nie byliśmy do tego zdolni. Był taki z powodu urazów, których nie brakowało w drużynie. Z tego też względu nie przepracowaliśmy go tak, jak to sobie założyłem. Z drugiej strony muszę być jednak wdzięczny, że z grupą, z którą pracowaliśmy, wykonaliśmy świetną pracę. Każdy z zawodników pracował ciężko każdego dnia. Jestem wdzięczny grupom młodzieżowym Trefla Sopot, bo bez nich nie moglibyśmy odpowiednio przygotować się do sezonu. Gdyby więc coś podobnego przytrafiło się w innym zespole, to nie byłbym w stanie dobrze przygotować go przed rozgrywkami.