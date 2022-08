Trefl Gdańsk rozpoczął przygotowania do sezonu 2022/2023. "Będziemy tworzyć ciekawą mieszankę"

Trefl Gdańsk przygotowuje się na nowy rozdział

Janusz Gałązka, Mariusz Wlazły, Patryk Niemiec, Jakub Czerwiński, Dawid Pruszkowski, Aleksiej Nasewicz, Bartłomiej Bołądź, Karol Urbanowicz, Mikołaj Sawicki, Piotr Orczyk, Kamil Droszyński oraz Jordan Zaleszczyk to zawodnicy, którzy rozpoczęli treningi w hali Ergo Arena. Brakuje jeszcze trzech reprezentantów swoich krajów. Do drużyny Trefla Gdańsk około 20 sierpnia dołączy libero Luke Perry, który do tej pory występował z kadrą Australii. Jan Martinez Franchi jest w szerokiej kadrze Argentyny na mistrzostwa świata, a jej wąski skład jeszcze nie został podany. Z kolei Lukas Kampa przygotowuje się do tej imprezy z reprezentacją Niemiec.

Po raz pierwszy z całą grupą sportowców mógł spotkać się chorwacki trener Igor Juricić. - W pierwszym tygodniu treningów kładziemy nacisk głównie na pracę w siłowni, mniej na samą siatkówkę. Od drugiego tygodnia zwiększamy intensywność pracy, w trzecim tygodniu będzie już zdecydowanie więcej gry. Z tygodnia na tydzień chcemy podnosić poziom i się rozwijać - wyjaśnia nowy opiekun Trefla Gdańsk.