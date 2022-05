Transfery w Lechii Gdańsk. Kto przyjdzie, kto odejdzie? Na tych pozycjach biało-zieloni potrzebują wzmocnień w pierwszej kolejności

- Transfery lubią ciszę i spokój - powtarza trener Tomasz Kaczmarek.

Niemniej, trzeba się zastanowić jakich piłkarzy i na jakie pozycje potrzebuje Lechia Gdańsk, żeby w sezonie 2022/23 powalczyć o coś więcej niż tylko czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie, a przy odrobinie szczęścia w losowaniu dać sobie szanse na jak najdłuższą grę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Gdzie są największe braki?

Biorąc pod uwagę wszystkie pozycje, w pierwszej kolejności konieczne jest wzmocnienie defensywy. Mówimy tu przede wszystkim o prawym obrońcy, gdyż na wiosnę nie przekonywał David Stec, który dodatkowo miał problemy zdrowotne. Z konieczności musiał tam występować Joseph Ceesay i w wielu meczach widać było, że nie jest to jego optymalna pozycja. Ten problem mógłby rozwiązać m.in. Alan Czerwiński, który ponownie jest łączony z Lechią. Zdobył mistrzostwo Polski z Lechem Poznań, natomiast na wiosnę zagrał tylko w trzech meczach i niewykluczone, że będzie chciał zmienić otoczenie. Ale przeciekała nie tylko prawa strona. Niezbyt dobrze było też na środku, co doskonale widzieliśmy w ostatniej kolejce w Częstochowie. Nie ma dramatu, gdy zdolny do gry jest Michał Nalepa, jednak pozostali są o kilka poziomów niżej. Mario Maloca i Kristers Tobers nie są złymi piłkarzami, natomiast coś sprawia, że często popełniają proste, niewytłumaczalne błędy. Teoretycznie od nowego sezonu do gry powinien być Henrik Castegren, lecz jest to spora niewiadoma. Dlatego też do Lechii powinien trafić solidny stoper.