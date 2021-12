Transfery w Arce Gdynia. Kto przyjdzie? Kto odejdzie? Gdzie priorytety na zimowe okienko?

Chodzi tu zarówno o piłkarzy z obecnej kadry, jak i ewentualnie tych nowych. Na razie warto skupić się na tych, którym 30 czerwca 2022 roku kończą się kontrakty z Arką. Wydaje się, że najbardziej głośnym nazwiskiem jest w tym momencie Adam Deja, jeden z kluczowych zawodników gdyńskiego klubu. Już jakiś czas temu miał oferty z klubów PKO Ekstraklasy, teraz też cieszy się sporym zainteresowaniem. Od 1 stycznia będzie mógł negocjować z innymi zespołami bez informowania o tym Arki. Wprawdzie trener Ryszard Tarasiewicz chciałby go zatrzymać w drużynie, lecz zadanie to niekoniecznie musi należeć do łatwych. Szczególnie, że w Gdyni nikt nie zamierza robić kominów płacowych. Jego pozycję negocjacyjną może oczywiście obniżyć fakt, że momentami przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Sebastianem Milewskim.

Niepewny swojej przyszłości może być też Luis Valcarce. W paru meczach zrobił pozytywne wrażenie, natomiast w taktyce preferowanej przez trenera Tarasiewicza zwyczajnie może zabraknąć dla niego miejsca. Zresztą, szkoleniowiec Arki otwarcie mówi, że chciałby zimą pozyskać lewonożnego lewego obrońcę.