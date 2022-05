Trans MF Landshut Devils - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 47:43. Gdańszczanie w coraz większym kryzysie. To piąta przegrana z rzędu

Przed tym meczem było parę argumentów mówiących o tym, że wreszcie może dojść do przełamania gdańskich żużlowców. Przyszedł Timo Lahti, udało się powalczyć w Zielonej Górze tydzień wcześniej. W dodatku mecz w Landshut był opóźniony o dwie godziny z uwagi na prace torowe, a takie coś zazwyczaj wpływa negatywnie na zespół gospodarzy. Niewiele, ale zawsze coś. Tyle tylko, że Wybrzeże niejako wróciło do przeciętności z pierwszych trzech kolejek. Analogii to rywalizacji z Falubazem w zasadzie nie było.

Poza wynikiem, bo ten rozstrzygnął się dopiero w piętnastym wyścigu, a przecież niewiele na to wskazywało, bo po wyścigu dwunastym gdańszczanie przegrywali już różnicą dwunastu punktów. Wtedy mało kto spodziewał się, że będą jeszcze emocje w tym meczu, ale dwie z rzędu podwójne wygrane przywróciły Wybrzeże do życia. Remis był w zasięgu ręki, natomiast trzeba było wygrać podwójnie i piętnasty wyścig, co się nie udało, gdyż pierwszy linię mety przekroczył rewelacyjny tego dnia Kai Huckenbeck.