Tragiczny wypadek w Lęborku 6.06.2022 r. W zderzeniu ciężarówki z busem zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne

Tragiczny wypadek w Lęborku 6.06.2022 r. Nie żyją dwie osoby

Do tragedii doszło ok. godz. 5 rano. Bus z 5 osobami jechał od strony Słupska, natomiast ciężarowy Man poruszał się w kierunku Wejherowa. Przy ul. Abrahama w Lęborku doszło do zderzenia obu pojazdów, w wyniku którego na miejscu zginął pasażer busa.