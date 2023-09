Tragiczny wypadek na trasie Wysin - Chrósty w gm. Liniewo. Zginęło 2-letnie dziecko. Kobieta w ciąży w ciężkim stanie Edyta Łosińska-Okoniewska Joanna Surażyńska

Do tragicznego wypadku doszło 20.09.2023 r. ok. godz. 17:10 na trasie Wysin - Chrósty Wysińskie w gminie Liniewo (pow. kościerski). Jak informuje bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku, w wypadku zginęło 2-letnie dziecko. Matka dziecka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.