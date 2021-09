Tragedia w drodze na mecz do Łęcznej. Nie żyje kibic Lechii Gdańsk. Tomasz Kaczmarek: W takiej sytuacji piłka nożna jest najmniej ważna

Wypadek wydarzył się w miejscowości Krzynowłoga Mała w województwie mazowieckim. Przybyli strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie uzyskali dostęp do nieprzytomnej osoby i ewakuowali ją z pojazdu Zderzyły się trzy samochody osobowe, a kierującego jednego z pojazdów, niestety, nie udało się uratować. Jego zgon stwierdził lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Samochodami podróżowało w sumie siedem osób, a czworo z nich nie wymagało hospitalizacji.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia zagrała świetny mecz i pewnie wygrała z Górnikiem w Łęcznej ZDJĘCIA

- Helikopter został wezwany do 34-letniego mężczyzny, akcja reanimacyjna trwała ponad godzinę, ale niestety nie udało się go uratować. Dwoje pozostałych pasażerów samochodu marki Toyota Prius zostało przetransportowanych do szpitala w Przasnyszu - poinformował portal infoprzasnysz.com kpt. Piotr Kuligowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.