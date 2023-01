Tragedia na torach w Sławnie. Śmierć 19-latka. Nowe informacje - aktualizacja Tomasz Turczyn

Śledczy ustalają okoliczności śmierci 19-latka TT

W Sławnie doszło do tragedii. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji, w czwartek 26.01.2023 r., około godziny 16:00 doszło do potrącenia przez pociąg 19-latka. Co ustalono?