Trąbki Wielkie. Podawał się za agenta ubezpieczeń. Oszukał ludzi na milion złotych

Trąbki Wielkie Oszukał ludzi na milion złotych

- Śledczy zebrali materiał dowodowy, który wstępnie pokazuje rozmiar jego działań — podaje sierż. sztab. Karol Kościuk z KPP w Pruszczu Gdańskim. - Od blisko dwóch lat , podczas których oszukiwał klientów, na konto bankowe 35-latka trafiło blisko milion złotych , które powinny trafić do ubezpieczycieli — dodaje.

Grozi mu 10 lat

Mężczyzna usłyszał już zarzuty wprowadzenia w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także zawierania umów ubezpieczenia, nie będąc do tego uprawnionym przez zakład ubezpieczeń. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec 35-latka 3-miesięczny areszt. Za wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów ubezpieczalni grozi mu do 8 lat więzienia, natomiast za zawieranie umów w imieniu zakładu ubezpieczeń, nie będąc do tego uprawnionym, pobyt w więzieniu może mu się wydłużyć o kolejne 2 lata.