Trąbki Wielkie. Konkurs trąbkowy "Mały trębacz w Trąbkach Wielkich" dla najmłodszych. Zdolności muzyczne oceni międzynarodowe jury

Trąbkowy konkurs dla najmłodszych

Zgłoszenie uczestników do konkursu należy dokonywać elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie www.goksir-trabkiwielkie.pl do dnia 27 maja 2022 roku. Wpisowe do konkursu wynosi 80 zł (15 EUR). Potwierdzenie zapłaty wpisowego może być wspólne za większą ilość osób, natomiast każdy z uczestników indywidualnie powinien dodać wspólne

potwierdzenie tej zapłaty do rejestracji.